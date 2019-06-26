تدشين مشاعر 1 لتحسين بيئة السكن وتجويد خدمات الحج

دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، أمس بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح، معرض «مشاعر 1» الذي تنظمه مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، بمقر مخيمها الرئيسي بمشعر منى على مدى 4 أيام، بتوجيهٍ من وزارة الحج والعمرة، بهدف تحسين بيئة سكن الحجاج، وتجويد الخدمات المختلفة في المشاعر.

الأفكار التطويرية

شاهد الأمير بدر بن سلطان خلال جولته في المعرض أهم التغييرات والأفكار التي طرحتها مؤسسة حجاج جنوب آسيا، للمساهمة في النهوض والارتقاء بخدمات الحج المقدمة لضيوف الرحمن للوصول إلى أعلى مستويات العمل المؤسسي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما استعرضت الشركات المشاركة في المعرض عددًا من الأفكار التطويرية منها: المخيمات الذكية، الكبسولة الفندقية، الأسرة والمخيمات ذات الدورين.

معرض مصاحب

تشارك في المعرض المصاحب عدة جهات تقدم خدمات متنوعة للحجاج أهمها: تكييف وتوزيع الهواء في مخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة والأسرة ذات الدورين والفرش والأثاث والإنارة وتقنياتها، علاوةً على توفير وترشيد الطاقة وتبريد مياه الشرب، إلى جانب تدوير النفايات والتخلص منها، وكذلك القواطع والعوازل، وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى المخيم الذكي، وتأهيل دورات المياه، وتأهيل المطابخ، وتقديم الوجبات المسبقة الإعداد مع الهدايا.

تحسين بيئة السكن

قدم وزير الحج والعمرة الشكر والتقدير لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، على رعايته لهذه المناسبة، ولنائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان على حضوره المعرض، مؤكدًا أن هذه الرعاية تعد امتدادًا لدعم إمارة منطقة مكة المكرمة لأنشطة وزارة الحج والعمرة وكافة القطاعات التي تساهم في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد بنتن أن معرض «مشاعر1» سيسهم في تحسين بيئة السكن في مخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة، وتجويد الخدمات المقدمة لهم من خلال عرض أحدث المنتجات والمستلزمات المتطورة في هذا المجال.

ونوه إلى أن وزارة الحج والعمرة بدأت العمل على تنفيذ خططها التشغيلية لخدمة حوالي مليوني حاج ستبدأ طلائع قدومهم في الأول من شهر ذي القعدة 1440، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بالإشراف والمتابعة الميدانية لكافة الخدمات المقدمة للحجاج، والتأكد من توفرها بمستوى يليق بهم بدءًا من استقبالهم وإسكانهم وتلبية احتياجاتهم بمكة والمدينة والمشاعر المقدسة وتفويجهم وتصعيدهم ونفرتهم من وإلى المشاعر المقدسة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين.

4 مذكرات تعاون

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شهد نائب أمير مكة المكرمة توقيع مذكرات التعاون، إذ وقع رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر، 4 مذكرات، الأولى: مع نائب رئيس الخطوط السعودية للتموين الدكتور إبراهيم الصيني بشأن تأمين الوجبات مسبقة التجهيز في المشاعر، وتقديمها لجميع الفئات والجنسيات بما يتماشى مع أعلى معايير السلامة .

وتهدف الاتفاقيتان الثانية والثالثة التي أبرمهما رئيس مجلس الإدارة مع كل من بيت الخبرة «استدامة للبيئة والتنمية المستدامة»، أحد بيوت الخبرة التابعة لجامعة الملك عبدالعزيز، وجمعية البيئة السعودية غير الربحية المختصة بتقديم الخدمات الاستشارية والبحثية والتعليمية، إلى تنفيذ إستراتيجية الحج الأخضر، ودعم العمل التطوعي في مجال المحافظة على البيئة.

وتضمنت الاتفاقية الرابعة التي وقعت مع رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أحمد الشريف، التعاون في إعداد البرامج التطويرية التي تخدم القطاع، بما يتماشى مع إستراتيجيات وزارة الحج والعمرة، وتدريب منسوبي المؤسسة في التعامل مع الوجبات، وتأهيل المطوفين.

تطور هائل

أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا، الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر، في كلمته خلال الحفل، أن «حكومة هذه البلاد دأبت منذ تأسيسها على يد جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود حتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده على خدمة وراحة ضيوف الرحمن»، لافتا إلى ما تشهده الخدمات المقدمة للحجاج في وقتنا الحاضر من تطور هائل.

وأفاد أن «وزارة الحج والعمرة، قامت بالتعاون مع مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا بتنظيم هذا المعرض لتحسين وتجويد بيئة سكن الحجاج في المشاعر المقدسة».

وأبان بدر أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل رفع شعار «بناء الإنسان وتنمية المكان في المنطقة»، وقد عملت المؤسسة بإشراف من وزارة الحج والعمرة على ترجمة هذا الشعار على أرض الواقع، لافتا إلى أن المؤسسة تتشرف خلال موسم حج هذا العام 1440هـ على خدمة ما يقارب من 570 ألف حاج بواسطة 140 مكتبًا للخدمة الميدانية تضم بين جنباتها 16659 مقدمًا للخدمة.

وقال إن «عدد حجاج المؤسسة المستهدفين بالنقل بواسطة الحافلات يبلغ أكثر من 400 ألف حاج، في حين يبلغ عدد الحجاج المستهدفين بالنقل بواسطة قطار المشاعر 140917 حاجًا، كما تتشرف المؤسسة بتقديم 7800000 وجبة منها 2300000 وجبة مسبقة الطهي «المجمدة والمعقمة» تمثل ما نسبته 40