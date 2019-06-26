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23 متحفا خاصا مرخصا في القصيم

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استقبل أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، في مكتبه بالإمارة أمس، رئيس المتاحف الخاصة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس سعيد القحطاني، يرافقه مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم المشيقح، الذين قدما لإطلاعه على مشروع تصنيف المتاحف الخاصة بمنطقة القصيم.

وأكد أمير القصيم أن «تطبيق معايير التصنيف المعتمدة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سيسهم في تحقيق نقلة نوعية لهذه المتاحف وطرق العرض المتحفية بها».

وأوضح مدير فرع هيئة السياحة بالمنطقة أن «عدد المتاحف الخاصة المرخصة بالقصيم 23، وهناك عدد من المشاريع التي أطلقتها الهيئة لخدمة المتاحف الخاصة ضمن مبادرات برنامج خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري».


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