23 متحفا خاصا مرخصا في القصيم

وأكد أمير القصيم أن «تطبيق معايير التصنيف المعتمدة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سيسهم في تحقيق نقلة نوعية لهذه المتاحف وطرق العرض المتحفية بها».
وأوضح مدير فرع هيئة السياحة بالمنطقة أن «عدد المتاحف الخاصة المرخصة بالقصيم 23، وهناك عدد من المشاريع التي أطلقتها الهيئة لخدمة المتاحف الخاصة ضمن مبادرات برنامج خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري».
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