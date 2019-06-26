أمير تبوك يترأس لجنة الحج والعمرة



ترأس أمير منطقة تبوك، المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار الأمير فهد بن سلطان، أمس اجتماع لجنة الحج والعمرة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة، وأكد الأمير فهد بن سلطان حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على تقديم أفضل الخدمات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وأضاف أن «خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعا في المملكة العربية السعودية التي تشرفت بخدمة الحجاج والزائرين وقاصدي بيت الله الحرام»، منوها بالجهود التي تبذلها لجنة الحج والعمرة التي تقدم جميع التسهيلات والخدمات والتجهيزات والاستعدادات المعنية في مدينة الحجاج في منفذ حالة عمار، واطلع أمير تبوك على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكل إدارة مشاركة بأعمال الحج، كما ناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

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