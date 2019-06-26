قاضٍ يصدر أحكامه من السجن

أصدرت المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر الأحد الماضي 53 حكما جزائيا من الإدارة العامة لسجن الدمام، حيث تم ذلك بعد أن قام الشيخ مناحي الدوسري بالشخوص إلى الإدارة العامة لسجن الدمام، والنظر في قضايا السجناء المقيمين من النزلاء بالإدارة العامة بسجن الدمام، وعددهم 53 نزيلاً، وإصدار الأحكام الجزائية عليهم.

شملت الأحكام 43 متهمًا في قضية واحدة «شركة أزمير»، إضافة إلى 10 متهمين في قضايا متنوعة.

جاء ذلك، بعد التنسيق مع مدير السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان، ومدير الشؤون القانونية بسجون المنطقة النقيب عايض المري، وذلك اختصارا للجهد، وتوفيرا للقوة التي كانت ستقوم بنقلهم إلى محكمة الخبر في وقت واحد.

بدوره، قال مدير سجون المنطقة الشرقية «جاء ذلك انطلاقًا من توجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بالحرص على سرعة إنهاء إجراءات السجناء، وتذليل كافة الصعوبات».

ووجه شكره إلى وزارة العدل لاهتمامها الدائم بتسريع نظر قضايا السجناء، ولرئيس المحكمة الجزائية بالخبر، وناظر القضية الشيخ مناحي الودعاني للجهد الذي بذله في إنهاء محاكمة هذا العدد من السجناء داخل السجن وفي يوم واحد.