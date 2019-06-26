

الرياض 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة (2220) من مساء اليوم تمكنت - ولله الحمد- قوات التحالف الجوية من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية بعد أن أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من شمال (صنعاء) باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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23:03ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": قوات التحالف الجوية تعترض وتسقط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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