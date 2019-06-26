السعودية اليوم / باكستان تؤكد التزامها بتقديم الدعم المالي للـ"أونروا"



إسلام آباد 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

أعلنت باكستان التزامها بتقديم الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) .

وقالت المندوبة الباكستانية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة مليحة لودهي خلال مشاركتها في مؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) الذي انعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: "إن باكستان تؤيد دعوة الأمين العام وستقدم مساهمة طوعية لوكالة (الأونروا)"، مبينةً أن باكستان ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية حتى يشهد الفلسطينيون حلًا عادلًا ودائمًا وشاملًا للقضية الفلسطينية ويعود اللاجئون الفلسطينيون إلى ديارهم.

وأشارت إلى تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان دعم باكستان الثابت للقضية الفلسطينية بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك خلال كلمته في قمة منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت مؤخرًا في مكة المكرمة.

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