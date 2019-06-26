السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا يسلم أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين



فادوز 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

سلم صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا اليوم نسخة من أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين ، لوريث عرش الإمارة صاحب السمو الملكي الأمير ألويس فون .

وأكد سموهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على الصعيدين السياسي والاقتصادي .

وفي سياق متصل ، التقى سمو الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز ، بمعالي وزيرة خارجية إمارة ليختنشتاين أوريليا فريك ، بحضور السفير الدكتور مارتن فريك .

وتم خلال اللقاء ، بحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين على الأصعدة كافة ، كما سلم سموه نسخة من أوراق اعتماده لمعالي الوزيرة ، كسفير غير مقيم لدى الإمارة .

// انتهى //

22:58ت م

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