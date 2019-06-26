السعودية | اعتراض طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اعتراض طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:15 مساءً, 26 يونيو 2019 م المناطق - واس صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة (2220) من مساء اليوم تمكنت – ولله الحمد- قوات التحالف الجوية من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية بعد أن أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من شمال (صنعاء) باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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