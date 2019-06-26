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فيديو من داخل إحدى تجارب قطار الرياض على المسار البرتقالي

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2019-06-26

فيديو من داخل إحدى تجارب قطار الرياض على المسار البرتقالي

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر حساب عداد مشاريع الرياض مقطع فيديو جديدًا، يوثق إحدى تجارب قطار الرياض الناجحة على المسار البرتقالي من غرب العاصمة الرياض.

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وكان مدير مشروع قطار الرياض أكد في وقت سابق أن تلك الاختبارات تشمل مجموعة من الإجراءات، تبدأ باختبارات ابتدائية بفحص العربات والتأكد من سلامتها، ثم تشغيلها وتحريكها على خطوط السكك الحديدية، بداية بالسائق ثم بدون سائق.

وتتدرج سرعة العربات في الاختبار، فتبدأ من 15 كم/ ساعة، ثم 40 كم/ ساعة، حتى تصل إلى السرعة التشغيلية، وهي 80 كم تقريبًا.





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