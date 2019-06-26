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وزير الداخلية يستقبل سفراء الكويت وألمانيا والأرجنتين لدى المملكة

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2019-06-26

وزير الداخلية يستقبل سفراء الكويت وألمانيا والأرجنتين لدى المملكة

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمكتبه في جدة اليوم، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.

كما استقبل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.

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واستقبل سموه، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني.

وجرى خلال الاستقبالات، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





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