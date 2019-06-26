2019-06-26

ماذا تعرف عن مطار خليج نيوم .. قِبلة المستثمرين في الشرق الأوسط

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصبح مطار خليج نيوم حديث العالم أجمع بين عشية وضحاها، وباتت أخبار مطار خليج نيوم تتصدر عناوين الصحف العالمية ووكالات الأنباء حول العالم.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، قد أعلنت بالأمس عن افتتاح مطار خليج نيوم بمنطقة شرما، ليُصبح مطار خليج نيوم المطار رقم 28 بالمملكة، بعد الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى، واعتماد تسجيله في وقت سابق من قِبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا – IATA) بالرمز “NUM”.

رخصة مطار تجاري:

وحصل مطار خليج نيوم على رخصة “مطار تجاري”، ليُصبح جاهزًا لاستقبال الرحلات التجارية اعتبارًا من الأحد المقبل.

ويُعد مطار خليج نيوم نافذة جديدة على البحر الأحمر، وواحدًا من أحدث وأهم المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها تميزًا جغرافيًّا؛ لوقوعه على حدود 3 دول هي: مصر والسعودية والأردن، وفق صحيفة “الشرق الأوسط”.

مطار خليج نيوم قبلة المستثمرين:

ويقع مطار خليج نيوم، الذي وصفه خبراء الاقتصاد بأنه “قِبلة المستثمرين في الشرق الأوسط”، في منطقة تبوك. وهو واحد من ضمن 4 مطارات سيتم إنشاؤها في مدينة نيوم.

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ويبعُد مطار خليج نيوم 75 كيلومترًا عن مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الإقليمي في تبوك، و48 كيلومترًا عن مطار شرم الشيخ الدولي، و79 كيلومترًا عن مطار سانت كاترين الدولي بسيناء، و103 كيلومترات عن مطار طابا الدولي.

يضم 6 مواقف للطائرات:

وتبلغ مساحة مطار خليج نيوم الإجمالية 3643 مترًا مربعًا، ويضم 6 مواقف للطائرات، ويبلغ طول المُدرج 3757 مترًا، ويوجد بالمطار 4 كاونترات للجوازات، و6 كاونترات لتسجيل المسافرين، ومواقف للسيارات تسع لـ100 سيارة، وفق صحيفة “الاقتصادية” السعودية.

ويُمكّن مطار خليج نيوم 70 بالمائة من سكان العالم من الوصول جوًّا إلى المنطقة خلال 8 ساعات كحد أقصى.

منظومة مطارات حديثة:

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن مطار خليج نيوم يحقق الأهداف الإستراتيجية لـ”رؤية المملكة 2030″، ويتماشى مع رؤية هيئة الطيران المدني السعودية في بناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة.

كما يُسهم مطار خليج نيوم في دعم مسيرة تنمية الاقتصاد الوطني عبر خلق منصة لوجيستية عصرية وعالمية للمنظمات والأفراد حول العالم.