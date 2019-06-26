بومبيو: واشنطن فعلت كل ما بوسعها لتهدئة الوضع مع إيران

2019-06-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء: إن الولايات المتحدة فعلت كل ما بوسعها لتهدئة الوضع مع إيران.

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وشدد مايك بومبيو، في وقت سابق خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، الأربعاء، على أن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب، وأن واشنطن حريصة على الإبقاء على الممرات المائية مفتوحة أمام النفط.

من جهته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستكون في موضع قوة في حال اندلعت حرب مع إيران، مشيرًا إلى أنها لن ترسل قوات برية للمشاركة في النزاع الذي أكد أنه “لن يطول كثيرًا”.

لكنه أعرب في مقابلة أجرتها معه “بزنس فوكس نيوز” عن أمله بـ”ألا يحصل ذلك”. وأضاف: “لكننا في وضع قوي للغاية في حال حدوث شيء ما. نحن في وضع قوي للغاية. ولن تطول (الحرب) كثيرًا. ولا أتحدث هنا عن إرسال جنود على الأرض”.