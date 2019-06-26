ترامب: القيادة الإيرانية ستكون غبية وأنانية إذا لم تبحث عن اتفاق

2019-06-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء: إن القيادة الإيرانية ستكون “غبية” و”أنانية” إذا لم تبحث عن اتفاق.

فيما أكد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة ستكون في موضع قوة في حال اندلعت حرب مع إيران، مشيرًا إلى أنها لن ترسل قوات برية للمشاركة في النزاع الذي أكد أنه “لن يطول كثيرًا”.

لكنه أعرب في مقابلة أجرتها معه “بزنس فوكس نيوز” عن أمله بـ”ألا يحصل ذلك”. وأضاف “لكننا في وضع قوي للغاية في حال حدوث شيء ما. نحن في وضع قوي للغاية. ولن تطول (الحرب) كثيرًا. ولا أتحدث هنا عن إرسال جنود على الأرض”.

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وكان ترامب قد قال أمس الثلاثاء: إن أي هجوم إيراني ضد مصالح أمريكا سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة لدرجة الإزالة من الوجود، مضيفًا أن القادة الإيرانيين أنفقوا أموال الشعب الإيراني على الإرهاب، ولا يفهمون إلا لغة القوة.

وكانت طهران قالت: إن العقوبات الأمريكية الجديدة أجهضت أي دبلوماسية، ووصفت تصرفات البيت الأبيض بأنها “متخلفة عقليًّا”.

وقال ترامب على تويتر: “بيان إيران الذي ينطوي على جهل شديد وإهانة، والذي صدر اليوم، إنما يظهر فحسب أنهم لا يدركون الواقع.

أي هجوم من إيران على أي شيء أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة.. في بعض المجالات كاسحة تعني المحو”.