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3 خدمات رئيسية يقدمها برنامج البناء المستدام للراغبين في التملك
متابعات الخليج 365 - الرياض
يقدم برنامج البناء المستدام ثلاث خدمات رئيسية للمواطنين الراغبين في التملك، ومنها فحص جودة البناء، وفحص المباني الجاهزة، وتقييم استدامة المباني.
وعلق وزير الإسكان، ماجد الحقيل، على خدمات برنامج البناء المستدام في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بقوله: إن قرار تملك المنزل قرار مهم لكل أسرة، وندرك من جانبنا بأن جودة المنزل أمر مهم للمواطن؛ لذا أوجدنا جهة موثوقة لفحص المنزل وتأكيد جودته.
وأضاف: “ننصحك قبل الإقدام على الشراء بزيارة منصة (البناء المستدام) والاستفادة مما توفره من خدمات كفحص المباني الجاهزة من خلال هذا الرابط (هنا).
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