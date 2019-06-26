3 خدمات رئيسية يقدمها برنامج البناء المستدام للراغبين في التملك

2019-06-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

يقدم برنامج البناء المستدام ثلاث خدمات رئيسية للمواطنين الراغبين في التملك، ومنها فحص جودة البناء، وفحص المباني الجاهزة، وتقييم استدامة المباني.

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وعلق وزير الإسكان، ماجد الحقيل، على خدمات برنامج البناء المستدام في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بقوله: إن قرار تملك المنزل قرار مهم لكل أسرة، وندرك من جانبنا بأن جودة المنزل أمر مهم للمواطن؛ لذا أوجدنا جهة موثوقة لفحص المنزل وتأكيد جودته.

وأضاف: “ننصحك قبل الإقدام على الشراء بزيارة منصة (البناء المستدام) والاستفادة مما توفره من خدمات كفحص المباني الجاهزة من خلال هذا الرابط (هنا).