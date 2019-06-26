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2019-06-26 المالية تعلن إقفال طرح شهر يونيو 2019 من برنامج الصكوك المحلية متابعات الخليج 365 - واس أعلنت وزارة المالية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يونيو 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2,744 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح تبلغ الشريحة الأولى منها 1,100 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 3,248 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، فيما تبلغ الشريحة الثانية 345 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9,827 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي، وتبلغ الشريحة الثالثة 1,299 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5,665 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.









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