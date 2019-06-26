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نائب أمير الرياض يُدشِّن مركزي إسعاف حي الخليج والنهضة

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جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

دشَّن أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم (الأربعاء)، مركزي إسعاف حي الخليج وحي النهضة، خلال استقباله مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور راشد بن حامد القحطاني.

وقدَّم الدكتور القحطاني شرحاً عن المراكز الإسعافية التي تم افتتاحها خلال العامين الماضيين والخدمات التي قدمتها، والتي شملت أحياء الرياض (النفل، والسعادة، والملك فهد، والملك فيصل، ولبن الغربي، والندوة، والنسيم الغربي، وطويق 2، ونمار).

واستمع الأمير محمد بن عبدالرحمن إلى شرح عن المراكز التي سيتم افتتاحها نهاية هذا العام والتي يبلغ عددها 13 مركزاً.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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