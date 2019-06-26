نائب أمير الرياض يُدشِّن مركزي إسعاف حي الخليج والنهضة

شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الرياض يُدشِّن مركزي إسعاف حي الخليج والنهضة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)
دشَّن أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم (الأربعاء)، مركزي إسعاف حي الخليج وحي النهضة، خلال استقباله مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور راشد بن حامد القحطاني.
وقدَّم الدكتور القحطاني شرحاً عن المراكز الإسعافية التي تم افتتاحها خلال العامين الماضيين والخدمات التي قدمتها، والتي شملت أحياء الرياض (النفل، والسعادة، والملك فهد، والملك فيصل، ولبن الغربي، والندوة، والنسيم الغربي، وطويق 2، ونمار).
واستمع الأمير محمد بن عبدالرحمن إلى شرح عن المراكز التي سيتم افتتاحها نهاية هذا العام والتي يبلغ عددها 13 مركزاً.
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