4,800,000 ريال حصيلة مزاد الفن للبلد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أقيم الليلة أول مزاد فني خيري في المملكة، في بيت نصيف التاريخي بجدة البلد، بحضور نحو 200 من جامعي الأعمال الفنية السعوديين بالإضافة إلى فنانين ومثقفين وقيادات في القطاع الثقافي السعودي والعالمي. وقد تم بيع جميع الأعمال المشاركة في المزاد والبالغة 43 عملاً فنياً لفنانين سعوديين وعرب، في نجاح لأول حدث تقيمه وزارة الثقافة للمزادات الفنية في المملكة.

وجاء المزاد تحت عنوان "الفن للبلد" ولأهداف خيرية حيث سيعود كامل ريعه لتأسيس متحف يروي حكاية جدة التاريخية، أحد مواقع التراث العالمي المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إضافة إلى دعم مؤسسة خيرية للأطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

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ويعد مزاد "الفن للبلد" الذي أقامته وزارة الثقافة بالتعاون مع دار كريستيز، أول المزادات الفنية من نوعها التي تجري في المملكة منذ أن أعلن صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة عن الخطط الطموحة لتعزيز الأنشطة الثقافية في جميع أنحاء المملكة. وقد تم التبرع بسخاء للمزاد من قبل فنانين ودور فنية بأكثر من 40 عملاً من أعمال الفن المعاصر، بما في ذلك أعمال لفنانين سعوديين.

وشهد المزاد تنافساً بين المقتنين على شراء الأعمال المشاركة، ووصل مجموع المبيعات إلى أربعة مليون ريال وثمانمائة ألف ريال، فيما حصدت لوحة "الطواف حول الكعبة 2" للفنان عبدالله الشلتي على أكبر مبلغ حيث تم شراءها بمبلغ 650 ألف ريال، فيما جاءت لوحة "إلى أين" للأمير بدر بن عبدالمحسن ثانياً بمبلغ 500 ألف ريال، تلاها لوحة "شهود في الصحراء" للفنان عبدالله الشيخ والتي جاءت في المرتبة الثالثة في قائمة الأعلى مبيعاً بمبلغ 380 ألف ريال.

وتتجاوز أهداف وزارة الثقافة من إقامة مزاد "الفن للبلد" الجوانب الخيرية إلى جوانب ذات علاقة بالبنية التحتية للقطاع الثقافي السعودي بشكل عام، حيث تسعى الوزارة إلى تأسيس سوق فنية تحتوي على منصات راسخة للمزادات الفنية باعتبارها ركيزة استثمارية أساسية تعتمد عليها الأسواق الفنية، وقد تم التعاون مع دار كريستيز لخبرتها الواسعة في المجال، ولنقل تجربتها الاحترافية إلى السوق السعودية الواعدة.

وكانت وزارة الثقافة قد نظمت معرضاً مفتوحاً لأعمال المزاد أتاحت فيه الحضور لعموم المواطنين والمقيمين، وذلك في بيت نصيف التاريخي يومي الأحد والاثنين 23 و24 يونيو 2019م، وقد شهد المعرض إقبالاً كبيراً من مختلف الشرائح الاجتماعية.