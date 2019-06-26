، مصادر "الخليج 365" تكشف عزم "البلدية" تحديث اللوائح والإصدارات الفنية لعدد من الأنشطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقعات بطرح الوزارة مسوداتها على موقعها الإلكتروني لأخذ اقتراحات العموم

كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل على تحديث اللوائح والإصدارات الفنية، لعدد من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع البلدي.

وأضافت المصادر أن الوزارة بصدد الانتهاء من تحديث إصدارات المكاسب السريعة للأنشطة التالية (المدارس اﻷهلية، المستودعات، والمخازن، والورش، واللوحات الدعائية والإعلانية)، بالإضافة إلى دليل التصميم الهندسي للطرق.

ويتوقع- بحسب المصادر- أن تطرح وزارة الشؤون البلدية والقروية مسودات تلك الإصدارات على موقعها الإلكتروني خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف أخذ مرئيات واقتراحات العموم حولها قبل اعتمادها بشكل رسمي.

وتعكف الوزارة بشكل متسارع على تطوير إجراءاتها، وتحسين كافة خدمات القطاع البلدي، بما يحقق أهداف خطة التحول البلدي المنبثقة من خطة التحول الوطني 2020م، والمتمثلة في تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين، وإزالة جميع المعوقات والصعوبات لتوفير الخدمات، بما يرتقي لتطلعات المواطن والمقيم والمستثمر، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة، والأهداف التي تسعى من خلالها لمواكبة رؤية المملكة 2030.