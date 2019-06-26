محمد بن مسعود - الدمام - احتفل رجل الأعمال، محمد بن سعيد بافيل، بزفاف ابنته "حياة" إلى الشاب محمد عصام عينوسة، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بمدينة جدة وسط حضور كثيف من الأقارب والأصدقاء ورجال الأعمال والإعلام. "بافيل" يحتفل بزفاف ابنته في جدة Advertisements صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-26 احتفل رجل الأعمال، محمد بن سعيد بافيل، بزفاف ابنته "حياة" إلى الشاب محمد عصام عينوسة، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بمدينة جدة وسط حضور كثيف من الأقارب والأصدقاء ورجال الأعمال والإعلام. 26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440 10:19 PM احتفل رجل الأعمال، محمد بن سعيد بافيل، بزفاف ابنته "حياة" إلى الشاب محمد عصام عينوسة، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بمدينة جدة وسط حضور كثيف من الأقارب والأصدقاء ورجال الأعمال والإعلام. ، "بافيل" يحتفل بزفاف ابنته في جدة ،

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