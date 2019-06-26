، "نفع" تستهدف 175 فتاة في النادي الصيفي الثالث ،

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تدشن جمعية نفع الخيرية "نادي نفع الصيفي للفتيات 3"، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء السابع والعشرين من شوال الحالي، ويستهدف لمدة شهر الفتيات من مختلف الأعمار، وتتلقّى الفتيات فيه العديد من البرامج المتنوعة الصباحية والمسائية في مجالات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
كما يشهد النادي فعاليات أخرى في الهوايات المهنية والمسابقات والدورات، وتقام فعاليات النادي بمقر القسم النسائي في جمعية نفع الخيرية بجوار هيئة الصديق في حي الروابي بجدة.
أوضح ذلك المدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العُمري، مشيراً إلى أن هذا البرنامج من البرامج الرائدة في الجمعية، والذي يستهدف فئة الفتيات من مستفيدات القسم النسائي بالجمعية.
وأكد أن النادي هو أحد جهود الجمعية التي تترجم توجهات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نحو تعزيز الانتماء للوطن وتعميق الشعور بالوطنية، وبناء جيل واع ومثقّف من خلال برامج مصاحبة على يد نخبة من الأخصائيات والمدربات.
وقال: هذا ما يجعلنا نتطلّع إلى بناء إستراتيجية مستقبلية لهذا النادي نحو توعية هذا الجيل بأهمية تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030”؛ من خلال غرس المسؤولية الاجتماعية وتعزيزها في نفوس النشء عبر البرامج الاجتماعية التي تشجّع على العمل التطوعي، وتعزيز الأمن الفكري وترسيخ المواطنة من خلال برامج القدوة الحسنة.
من جهتها أكدت مشرفة القسم النسائي بالجمعية أريج طرموم، اهتمام الجمعية بمثل هذا النادي الذي يستهدف 175 فتاة من مختلف المراحل؛ حيث تم استحداث العديد من الدورات المبتكرة التي تلامس زيادة وعي الفتيات بأهمية العمل الخيري وحب العمل والمشاركة وطرق التعامل مع الغير.
وأشارت إلى أن طموحات فريق العمل كبيرة نحو مساهمتهنّ في التجديد المستمرّ والتنوع الإثرائي والترفيهي لتقديم الجديد من الأنشطة التي تناسب ذائقة المشاركات وتلبّي متطلباتهن الفكرية والعقلية والمهنية.
"نفع" تستهدف 175 فتاة في النادي الصيفي الثالثصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-26
تدشن جمعية نفع الخيرية "نادي نفع الصيفي للفتيات 3"، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء السابع والعشرين من شوال الحالي، ويستهدف لمدة شهر الفتيات من مختلف الأعمار، وتتلقّى الفتيات فيه العديد من البرامج المتنوعة الصباحية والمسائية في مجالات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
كما يشهد النادي فعاليات أخرى في الهوايات المهنية والمسابقات والدورات، وتقام فعاليات النادي بمقر القسم النسائي في جمعية نفع الخيرية بجوار هيئة الصديق في حي الروابي بجدة.
أوضح ذلك المدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العُمري، مشيراً إلى أن هذا البرنامج من البرامج الرائدة في الجمعية، والذي يستهدف فئة الفتيات من مستفيدات القسم النسائي بالجمعية.
وأكد أن النادي هو أحد جهود الجمعية التي تترجم توجهات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نحو تعزيز الانتماء للوطن وتعميق الشعور بالوطنية، وبناء جيل واع ومثقّف من خلال برامج مصاحبة على يد نخبة من الأخصائيات والمدربات.
وقال: هذا ما يجعلنا نتطلّع إلى بناء إستراتيجية مستقبلية لهذا النادي نحو توعية هذا الجيل بأهمية تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030”؛ من خلال غرس المسؤولية الاجتماعية وتعزيزها في نفوس النشء عبر البرامج الاجتماعية التي تشجّع على العمل التطوعي، وتعزيز الأمن الفكري وترسيخ المواطنة من خلال برامج القدوة الحسنة.
من جهتها أكدت مشرفة القسم النسائي بالجمعية أريج طرموم، اهتمام الجمعية بمثل هذا النادي الذي يستهدف 175 فتاة من مختلف المراحل؛ حيث تم استحداث العديد من الدورات المبتكرة التي تلامس زيادة وعي الفتيات بأهمية العمل الخيري وحب العمل والمشاركة وطرق التعامل مع الغير.
وأشارت إلى أن طموحات فريق العمل كبيرة نحو مساهمتهنّ في التجديد المستمرّ والتنوع الإثرائي والترفيهي لتقديم الجديد من الأنشطة التي تناسب ذائقة المشاركات وتلبّي متطلباتهن الفكرية والعقلية والمهنية.
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
10:15 PM
يتلقّين فيه العديد من البرامج المتنوعة الصباحية والمسائية
تدشن جمعية نفع الخيرية "نادي نفع الصيفي للفتيات 3"، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء السابع والعشرين من شوال الحالي، ويستهدف لمدة شهر الفتيات من مختلف الأعمار، وتتلقّى الفتيات فيه العديد من البرامج المتنوعة الصباحية والمسائية في مجالات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
كما يشهد النادي فعاليات أخرى في الهوايات المهنية والمسابقات والدورات، وتقام فعاليات النادي بمقر القسم النسائي في جمعية نفع الخيرية بجوار هيئة الصديق في حي الروابي بجدة.
أوضح ذلك المدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العُمري، مشيراً إلى أن هذا البرنامج من البرامج الرائدة في الجمعية، والذي يستهدف فئة الفتيات من مستفيدات القسم النسائي بالجمعية.
وأكد أن النادي هو أحد جهود الجمعية التي تترجم توجهات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نحو تعزيز الانتماء للوطن وتعميق الشعور بالوطنية، وبناء جيل واع ومثقّف من خلال برامج مصاحبة على يد نخبة من الأخصائيات والمدربات.
وقال: هذا ما يجعلنا نتطلّع إلى بناء إستراتيجية مستقبلية لهذا النادي نحو توعية هذا الجيل بأهمية تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030”؛ من خلال غرس المسؤولية الاجتماعية وتعزيزها في نفوس النشء عبر البرامج الاجتماعية التي تشجّع على العمل التطوعي، وتعزيز الأمن الفكري وترسيخ المواطنة من خلال برامج القدوة الحسنة.
من جهتها أكدت مشرفة القسم النسائي بالجمعية أريج طرموم، اهتمام الجمعية بمثل هذا النادي الذي يستهدف 175 فتاة من مختلف المراحل؛ حيث تم استحداث العديد من الدورات المبتكرة التي تلامس زيادة وعي الفتيات بأهمية العمل الخيري وحب العمل والمشاركة وطرق التعامل مع الغير.
وأشارت إلى أن طموحات فريق العمل كبيرة نحو مساهمتهنّ في التجديد المستمرّ والتنوع الإثرائي والترفيهي لتقديم الجديد من الأنشطة التي تناسب ذائقة المشاركات وتلبّي متطلباتهن الفكرية والعقلية والمهنية.
، "نفع" تستهدف 175 فتاة في النادي الصيفي الثالث ،
المصدر : الخليج 365
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