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محمد بن مسعود - الدمام - اقتربت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل ، للوصول إلى اتفاق مع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" من أجل تمثيل الفريق الكروي الأول للموسم الرياضي الجديد 2019-2020 .
وكانت إدارة الهلال قد اشترطت قبل التجديد مع "عموري" وصول الكشف الطبي والتأكد من سلامة اللاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم الرياضي الماضي - الرباط الصليبي - ومدى جاهزيته.
ومن المتوقع أن يتم التوقيع بين الطرفين خلال اليومين المقبلين، بعقد لمدة موسم رياضي فقط ، في حال منح الجهاز الطبي اللاعب الضوء الأخضر للمشاركة.
"عموري" يقترب من التوقيع للهلال .. لموسم واحد فقطأحمد سرور الخليج 365 2019-06-26
اقتربت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل ، للوصول إلى اتفاق مع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" من أجل تمثيل الفريق الكروي الأول للموسم الرياضي الجديد 2019-2020 .
وكانت إدارة الهلال قد اشترطت قبل التجديد مع "عموري" وصول الكشف الطبي والتأكد من سلامة اللاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم الرياضي الماضي - الرباط الصليبي - ومدى جاهزيته.
ومن المتوقع أن يتم التوقيع بين الطرفين خلال اليومين المقبلين، بعقد لمدة موسم رياضي فقط ، في حال منح الجهاز الطبي اللاعب الضوء الأخضر للمشاركة.
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
10:21 PM
اقتربت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل ، للوصول إلى اتفاق مع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" من أجل تمثيل الفريق الكروي الأول للموسم الرياضي الجديد 2019-2020 .
وكانت إدارة الهلال قد اشترطت قبل التجديد مع "عموري" وصول الكشف الطبي والتأكد من سلامة اللاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم الرياضي الماضي - الرباط الصليبي - ومدى جاهزيته.
ومن المتوقع أن يتم التوقيع بين الطرفين خلال اليومين المقبلين، بعقد لمدة موسم رياضي فقط ، في حال منح الجهاز الطبي اللاعب الضوء الأخضر للمشاركة.
، "عموري" يقترب من التوقيع للهلال .. لموسم واحد فقط ،
المصدر : الخليج 365
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