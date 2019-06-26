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يشارك الفريق الكروي الأول بنادي المحرق البحريني في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم ( البطولة العربية للأندية ).
حيث جرى مساء اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، توقيع اتفاقية المشاركة البحرينية في النسخة المقبلة من البطولة.
ومثل الاتحاد العربي لكرة القدم في مراسم التوقيع مدير البطولة طلال آل الشيخ، والأمين العام المساعد مبارك الضفيان، بحضور نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم علي البوعينين.
المحرق البحريني يشارك في بطولة محمد السادس للأندية الأبطالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-26
يشارك الفريق الكروي الأول بنادي المحرق البحريني في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم ( البطولة العربية للأندية ).
حيث جرى مساء اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، توقيع اتفاقية المشاركة البحرينية في النسخة المقبلة من البطولة.
ومثل الاتحاد العربي لكرة القدم في مراسم التوقيع مدير البطولة طلال آل الشيخ، والأمين العام المساعد مبارك الضفيان، بحضور نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم علي البوعينين.
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
10:18 PM
آل الشيخ وقع الاتفاقية مع البوعينين
يشارك الفريق الكروي الأول بنادي المحرق البحريني في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم ( البطولة العربية للأندية ).
حيث جرى مساء اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، توقيع اتفاقية المشاركة البحرينية في النسخة المقبلة من البطولة.
ومثل الاتحاد العربي لكرة القدم في مراسم التوقيع مدير البطولة طلال آل الشيخ، والأمين العام المساعد مبارك الضفيان، بحضور نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم علي البوعينين.
، المحرق البحريني يشارك في بطولة محمد السادس للأندية الأبطال ،
المصدر : الخليج 365
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