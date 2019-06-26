صور.. اختتام التمرين الثنائي المختلط “عبدالله 6” بين القوات البحرية السعودية والأردنية

اختُتمت اليوم الأربعاء بميدان مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب القوات الخاصة مناورات التمرين البحري (عبدالله 6) بمناورات عسكرية بالذخيرة الحية شاركت فيها مجموعة الأمن البحري الخاصة السعودية والعمليات الخاصة الأردنية. وخلال مدة التمرين التي امتدت لقرابة الأسبوعين، تدرب المشاركون فيها من الجانبين على التصدي للعمليات الإرهابية وعدد من الفرضيات العسكرية.

واشتملت المناورات على تدريبات الرماية التكتيكية بالأسلحة الخفيفة ورماية القناصة النهارية والليلية وعلى اقتحام الغرف برجلين وفريق وتمارين عن المراقبة واستخراج أهداف القناصين ومكافحة القناصين والإنزال بالحبال السريعة، والتدريب على القتال في المناطق المبنية. يُذكر أنه في ختام تمرين (عبدالله 6) خُرِّج عدد من الضباط وضباط الصف من منسوبي القوات المسلحة السعودية – دورة الدخول بالمتفجرات من مركز التدريب والتطوير للقوات الخاصة الأردنية، كما تم في نهاية التمرين تبادل الدروع التذكارية بين الجانب السعودي والجانب الأردني.

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