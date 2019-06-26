رئيس جمهورية كوريا يقيم مأدبة غداء تكريمًا لولي العهد

أقام الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، في القصر الأزرق الرئاسي اليوم، مأدبة غداء تكريمًا لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقبيل المأدبة صافح الرئيس الكوري الوفدَ الرسمي والمرافق لسمو ولي العهد، فيما صافح سموه أعضاء الحكومة الكورية، وكبار المسؤولين في الشركات. وعزف السلامان الملكي السعودي والوطني الكوري.
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