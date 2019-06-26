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شهد الرئيس مون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في القصر الأزرق الرئاسي، التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون وبرنامج بين حكومتي المملكة وجمهورية كوريا.
وجرى توقيع مذكرات تعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والحكومة الإلكترونية، والثقافة، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الصحي، والإشراف على المؤسسات المالية. كما تم التوقيع على مذكرات تعاون في مجالات الاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، إضافة إلى برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والمعهد الكوري للتنمية.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. شملت التقنيات العسكرية والسيارات.. الرئيس الكوري وولي العهد يشهدان التوقيع على مذكرات تفاهم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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