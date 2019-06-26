المملكة تؤكد أمام مجلس حقوق الإنسان رفضها “تقرير كالامار” شكلاً ومضموناً

أكّد سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور عبد العزيز الواصل، رفض المملكة تقرير المقررة كالامار شكلاً ومضموناً. وشدّد الواصل – في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان – على أن معدة التقرير لم تلتزم بمعايير الكفاءة والأهلية والنزاهة، وخالفت مدونة قواعد السلوك التي تؤكد على ضرورة الالتزام بتقديم تقييمات مهنية ومحايدة.

واستعرض السفير التجاوزات العديدة التي ارتكبتها المقررة كالامار، كتعمدها إلقاء التهم والأحكام المسبقة دون دليل، واعتمادها على معلومات غير موثوقة مستقاة من تقارير إعلامية ومقالات صحفية، وتوصيتها بإيقاف المحاكمة القائمة في المملكة دون مراعاة للقانون الدولي ووجوب احترام القضاء الوطني. واستنكر الدكتور الواصل ما احتوى عليه التقرير من تحامل وموقف متحيز ضد المملكة، إضافة إلى تصعيد القضية إعلامياً وسياسياً بشكل لا يخدم مسار التحقيقات. وأكد سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في كلمته على أن محاكمات المتهمين في القضية مستمرة، وتجري بحسب الأنظمة السعودية، مشيراً إلى أن السلطات المختصة في المملكة تمارس سلطتها الشرعية والنظامية باستقلال، وتتخذ ما يلزم من إجراءات.