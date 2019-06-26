تعرف على نسبة تغير أسعار بنزين 91 في 2019 في السعودية مقارنة في أغلب دول المنطقة!

كشفت المراجعة الدورية والتغير في أسعار البنزين خلال عام 2019 أن المملكة حققت أقل تغيير بنسبة 5% مقارنة بأغلب دول المنطقة، التي تراوحت النسب فيها بين 6% إلى 29% حسب آخر التقارير .

وتهدف المراجعة الدورية إلى أن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض أو الثبات بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وهذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى. والجدير بالذكر أن سعر برميل البنزين يختلف عن سعر برميل النفط، فعلى الرغم من تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية إلا أن الفرق بينهما يزيد وينخفض بناءً على مستوى العرض والطلب عالمياً.

ويمكن للمهتمين الاطلاع على أحدث التغيرات في أسعار الوقود في المملكة بزيارة صفحة المراجعة الدورية بموقع أرامكو على الرابط التالي:

Advertisements

https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels