- 1/2
- 2/2
كشفت المراجعة الدورية والتغير في أسعار البنزين خلال عام 2019 أن المملكة حققت أقل تغيير بنسبة 5% مقارنة بأغلب دول المنطقة، التي تراوحت النسب فيها بين 6% إلى 29% حسب آخر التقارير .
وتهدف المراجعة الدورية إلى أن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض أو الثبات بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وهذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى. والجدير بالذكر أن سعر برميل البنزين يختلف عن سعر برميل النفط، فعلى الرغم من تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية إلا أن الفرق بينهما يزيد وينخفض بناءً على مستوى العرض والطلب عالمياً.
ويمكن للمهتمين الاطلاع على أحدث التغيرات في أسعار الوقود في المملكة بزيارة صفحة المراجعة الدورية بموقع أرامكو على الرابط التالي:
https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على نسبة تغير أسعار بنزين 91 في 2019 في السعودية مقارنة في أغلب دول المنطقة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.