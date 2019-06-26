السيطرة على حريق بينبع وإنقاذ 3 أسر محتجزة

نجحت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع، في إخلاء مبنى سكني تجاري اندلعت فيه النيران؛ حيث تم إخراج ثلاث أسر محتجزين، ومعالجة 6 حالات إصابة ونقل أم وطفلتها للمستشفى جراء تعرضهما لاختناق .

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد الجهني، إن فرق الدفاع المدني أُبلغت في الساعة 2:34 من ظهر اليوم، عن حادث حريق في مبنى سكني تجاري في المنطقة المركزية بمحافظة ينبع.

وأضاف العميد الجهني، أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع تساندها فرقة إطفاء من الهيئة الملكية بينبع وبمشاركة الهلال الأحمر والمياه والكهرباء، وتبيّن عند الوصول نشوب حريق بمبنى سكني تجاري مكون من أربعة أدوار مكسي بألواح الكلادنج.

وأشار، إلى أنه لوحظ انتشار ألسنة اللهب من الواجهة الغربية للمبنى وتم مباشرة العمل بإخراج المحتجزين من داخل المبنى، وهم ثلاث أسر عددهم «8 أشخاص» تم معالجة 6 حالات في الموقع من قبل الهلال الأحمر ونقل حالتين لأم وطفلتها جراء اختناقهما بالدخان من الجنسية الهندية لمستشفى ينبع العام بواسطة الهلال الأحمر وحالتهما مستقرة .

وأوضح الجهني أنه جرى مكافحة الحريق من الداخل عن طريق سيارة السلالم من الخارج ومنع انتشاره والسيطرة عليه، وتم تسليم الحادث لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.