أمير الجوف يوجّه بالاستعداد المبكر لموسم حج 1440هـ

ترأس الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف رئيس مجلس المنطقة، اليوم الأربعاء، جلسة المجلس في دورته الثانية للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك في قاعة الاجتماعات بمكتبه في الإمارة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة نائب رئيس المجلس.

وعبَّر أمير المنطقة، خلال الجلسة، عن تطلعه للعمل من خلال المجلس لتحقيق طموحات أهالي منطقة الجوف؛ وصولًا إلى تنمية مستدامة تشمل كل أوجه الحياة وتقديم أفضل الخدمات؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وحثَّ أمير الجوف، اللجان، على الارتقاء بأداء المجلس من خلال المبادرات وتفعيل الدور المنوط به، وتضافر الجهود فيما بين اللجان والجهات ذات العلاقة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمواطنات.

من جهته، أوضح أمين عام مجلس المنطقة أحمد المتعب المحمد، أن المجلس استعرض محاضر لجنة تنمية المرافق والخدمات والإسكان، كما تم استعراض محاضر لجنة التنمية الثقافية الشبابية.

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وبيَّن المحمد، أن أمير المنطقة وجّه مديري القطاعات بتكثيف الجهود ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة، والاستعداد المبكر لموسم حج 1440هـ وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، من خلال مدينة حجاج أبوعجرم.

كما ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

وفي ختام الجلسة، قدَّم أمير المنطقة شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم.