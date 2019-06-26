وزير الإسكان يحثّ الراغبين في التملّك على الاستفادة من «فحص المباني الجاهزة»

حثَّ وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، المواطنين الراغبين في شراء المنازل الجاهزة، على التأكد من جودتها من خلال خدمة فحص المباني الجاهزة، عبر منصة البناء المستدام التابعة لوزارة الإسكان.

وقال الحقيل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «قرار تملُّك المنزل قرار مهم لكل أسرة، وندرك من جانبنا أن جودة المنزل أمر مهم للمواطن، لذا أوجدنا جهة موثوقة لفحص المنزل وتأكيد جودته.

وتابع: «‫أنصح قبل الإقدام على الشراء؛ بزيارة منصة البناء المستدام والاستفادة من الخدمات، التي توفرها والتي من بينها فحص المباني الجاهزة».

وحسب البيانات المتوافرة في الموقع الإلكتروني لبرنامج «البناء المستدام»، فإنه يتيح 3 خدمات رئيسية للراغبين في التملك، هي «فحص جودة البناء» خلال عمليات البناء والحصول على شهادة جودة البناء، و«فحص المباني الجاهزة» بالحصول على تقرير بحالة الوحدة السكنية من قبل فاحصين معتمدين، و«تقييم استدامة المباني»؛ بحيث يحصل المبنى على تصنيف خاص يحدد درجة التزام المبنى بالمعايير القياسية للاستدامة.

وتتيح وزارة الإسكان هذه الخدمات لفئة الأفراد بشكل اختياري؛ للمساهمة في رفع جودة البناء السكني، ويمكن للراغبين طلب فاحص معتمد إلكترونيًا من خلال موقع برنامج «البناء المستدام»، الذي بدوره يتولى مباشرة عمليات الفحص، وفقًا للإجراءات المعتمدة من قبل جهات عالمية متخصصة.