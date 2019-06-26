أمير جازان ونائبه يكرمان منقذي طفل ووالده من الغرق بالكورنيش الجنوبي

كرَّم الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، بحضور الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان، الممرضة نجاح أبو القاسم حكمي وشقيقها رائد أبو القاسم حكمي والجندي أول منصور بن حسن زعقان أحد منسوبي حرس الحدود بقطاع البحث والإنقاذ بجيزان، عقب تمكنهم من إنقاذ طفل ووالده من الغرق بالكورنيش الجنوبي.

وأثنى أمير جازان على موقف الممرضة نجاح حكمي وشقيقها رائد حكمي والجندي أول منصور زعقان البطولي، وتفانيهم في إنقاذ حياة الطفل ووالده من الغرق، مؤكدًا أن هذا العمل «غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم».

وقال رائد حكمي في تصريحات لـ«عاجل»: أتوجه بالشكر للأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز على هذا التكريم الذي لا يعد غريبًا على قيادتنا العظيمة، مبينين أن ما قاموا به هو واجب إنساني وأخلاقي يحث عليه ديننا الإسلامي.

وأضاف الحكمي: أتمنى من الجميع، الدخول في دورات تدريبية للإسعافات الأولية والإنقاذ التي تنفذها وتقدمها بعض من المؤسسات الحكومية والخاصة لتأهيل أنفسنا لأي موقف، مطالبًا مرتادي الشواطئ الاطلاع على تعليمات حرس الحدود المخصصة لهم والالتزام بها حفاظًا على سلامتهم.