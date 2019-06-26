‪ «مدني مكة» يُسيطر على حريق بمصنع مهجور‬‬‬

باشرت فرق الدفاع المدني ببحره، اليوم الأربعاء، حادث حريق بمصنع مهجور.

وقال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، إن غرفة عمليات 911 تلقت بلاغًا في تمام الساعة ١٣:٠٣ يفيد بوقوع حريق داخل مصنع.

وأضاف العقيد القرني: «على الفور جرى تحريك ‏فرق الإطفاء والإنقاذ والسلالم والمعدات المساندة، وبالوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في مصنع مهجور كان يستخدم لصناعة الثلج تبلغ مساحته 20م في 20م، يحتوي على خردوات وبعض المخلفات».

وأشار إلى أنه تمت المباشرة من قبل الفرق واحتواء الحادث والسيطرة عليه وإخماده تمامًا، وكذلك القيام بعمليات التبريد والتأكد من عدم وجود أشخاص في الموقع، ولم تسجل حالات إصابات.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع بالالتزام باشتراطات السلامة في مواقعهم؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.