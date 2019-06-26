«السياحة» تُخفّض درجة تصنيف فندق بالطائف لـ«خدماته السيئة»

قررت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إنزال درجة تصنيف أحد الفنادق الشهيرة في الهدا بالطائف من خمس نجوم إلى نجمتين؛ نظرًا لسوء الخدمة وعدم نجاح الفندق في المحافظة على مستوى الخمسة نجوم.

يأتي هذا القرار، تأكيدًا على عزم «هيئة السياحة» إعادة تصنيف الفنادق بمدينة الطائف حسب الدرجات المستحقة؛ حيث بدأت في وقت سابق العمل على خطة لإعادة تقييم كل مرافق الإيواء السياحي في الطائف.

وأكد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة المشرف العام على فرع الطائف، محمد العمري، أن العمل مستمر لكل المنشآت بشكل عام، مُشيرًا إلى أنه في الوقت ذاته تم منح هذا المستثمر أكثر من فرصة للتحسين، وآخرها في 30 شعبان المنصرم، ولم يتجاوب حتى تاريخه، ما حدا باللجنة (برئاسة مدير عام الفرع المكلف محمد البقمي) للوقوف ميدانيًا على الموقع وتنفيذ التوجيه، مشيرًا إلى استمرار اللجنة بالمرور على بقية الفنادق ومرافق الإيواء السياحي بالطائف .

يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، خصصت الرقم المجاني لمركز الاتصال الموحد 19988، الذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال استفسارات وشكاوى ومقترحات السواح والمواطنين والمقيمين على سوء الخدمة في مرافق الإيواء السياحي ومقدمي الخدمات السياحية المرخصين من الهيئة.