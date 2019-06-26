السعودية اليوم / الجامعة العربية تشارك في مؤتمر دولي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة



القاهرة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

بدأت اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية فعاليات المؤتمر الدولي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بعنوان (مواءمة القوانين والسياسيات فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة)، والذي ينظمه المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ودعا مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية الجامعة العربية الوزير المفوض منير الفاسي في كلمته خلال المؤتمر إلى تكاتف الجهود والعمل الجاد لتوفير الأطر القانونية اللازمة وتعزيز بناء القدرات لمواجهات التحديات التي تعرقل تطبيق مقاصد حقوق الإنسان خلال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية.

وقال الفاسي إن جامعة الدول العربية تسعى إلى تعزيز عقد الشراكات لا سيما مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مع إيلاء عناية خاصة لدور المرأة والشباب في العملية التنموية.

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21:43ت م

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