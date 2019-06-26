

جدة 23 شوال 1440هـ الموافق 26 يونيو 2019م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمكتبه في جدة اليوم، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.

كما استقبل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.

واستقبل سموه، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني.

وجرى خلال الاستقبالات، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

20:59ت م

0266





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو وزير الداخلية يستقبل سفراء الكويت وألمانيا والأرجنتين لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.