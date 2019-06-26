السعودية اليوم / الأمينة التنفيذية "للإسكوا" تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان



بيروت 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

استقبلت الأمينة التنفذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" الدكتورة رولى دشتي، اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري في مقر المنظمة في بيروت.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تعزيز التعاون والشراكة بين المملكة العربية

// انتهى //

20:36ت م

0263



بيروت 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واساستقبلت الأمينة التنفذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" الدكتورة رولى دشتي، اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري في مقر المنظمة في بيروت.وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تعزيز التعاون والشراكة بين المملكة العربية السعودية ومنظمة "الإسكوا".// انتهى //20:36ت م0263

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