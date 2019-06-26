السعودية | وزير الداخلية يستقبل سفراء الكويت وألمانيا والأرجنتين لدى المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل سفراء الكويت وألمانيا والأرجنتين لدى المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:21 مساءً, 26 يونيو 2019 م المناطق - واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمكتبه في جدة اليوم، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.

كما استقبل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.

واستقبل سموه، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني.

وجرى خلال الاستقبالات، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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