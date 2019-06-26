الارشيف / اخبار السعوديه

العمل تطلق برنامج رائد لتأهيل الشباب ذوي التوحد

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم العمل تطلق برنامج رائد لتأهيل الشباب ذوي التوحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-26

العمل تطلق برنامج رائد لتأهيل الشباب ذوي التوحد

متابعات الخليج 365 - الرياض

في سعيها لتحقيق رؤية 2030.. أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامج (رائد) لتمكين الشباب ذوي التوحد، ويندرج هذا البرنامج ضمن مشاريع مبادرات التحول الوطني، ويهدف لزيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

Advertisements

وتسعى الوزارة لتذليل كافة العقبات وتسخير الإمكانيات لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تيسير دمجهم في المجتمع والتوعية بحقوقهم، إضافة لخلق منظور اجتماعي إيجابي من خلال برامج التأهيل المهني والأنشطة المختلفة.

وستطلق خدمة برنامج رائد لأول مرة من خلال رابط تسجيل يتم فيه تعبئة البيانات المطلوبة للشباب ذوي التوحد الراغبين في التسجيل، وسيتم إرسال رسالة نصية للمسجل في حال استكمال المعلومات للالتحاق بالبرنامج التدريبي، علمًا أنه سيتم تدريب الملتحقين بالبرنامج من الشباب ذوي التوحد من خلال ورش مهنية لمدة 3 أشهر، وغالبًا ما ستكون منتهية بالتوظيف، وستستمر المتابعة لما بعد التوظيف لمدة لا تقل عن 6 أشهر.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العمل تطلق برنامج رائد لتأهيل الشباب ذوي التوحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا