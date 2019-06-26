القوات الجوية السعودية تعلن عن تدريب منتهٍ بالتوظيف لحملة الثانوية

2019-06-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت القوات الجوية الملكية السعودية، بالتعاون مع الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، عن برنامج (تدريبي منتهي بالتوظيف) في القوات الجوية الملكية السعودية، لخريجي الثانوية العامة للعلوم الطبيعية أو المعاهد الثانوية الصناعية، وسوف يعين الخريج على رتبة (وكيل رقيب فني صيانة الطائرات)، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي بالأصل والمنشأ.

2- أن يكون المتقدم خريج مرحلة (الثانوية العامة للعلوم الطبيعية) أو (المعاهد الثانوية الصناعية).

3- ألا يقل عُمر المتقدم عن 17 سنة وألا يزيد على 24 سنة حين يبدأ الفصل الدراسي الأول بتاريخ 1441/01/02هـ.

4- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مُخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدَّ اعتباره إليه.

5- اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وتناسب الطول مع الوزن على ألا يقل الطول عن 160سم.

6- قبول المتقدم النهائي في البرنامج يكون من قبل الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة.

مميزات البرنامج:

1- مكافأة مالية أثناء فترة التدريب مقدمة من الكلية.

2- مكافأة مالية إضافية مقدمة من القوات الجوية الملكية السعودية.

3- تدريب منتهٍ بالتوظيف حين يعين الخريج على رتبة (وكيل رقيب فني صيانة الطائرات).

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4- علاج مجاني للطالب ووالديه في مستشفيات القوات المسلحة.

5- فرصة ابتعاث خارجي للطلبة المميزين والمتفوقين.

6- توفير السكن في القواعد العسكرية بعد التعيين.

التخصصات:

1- صيانة الطائرات تخصص إلكترونيات الطيران (EASA).

2- صيانة الطائرات تخصص ميكانيكا الطيران (EASA).

3- نظم الطائرات بدون طيار تخصص ميكانيكا الطيران.

4- نظم الطائرات بدون طيار تخصص إلكترونيات الطيران.

5- نظم الطائرات بدون طيار تخصص اتصالات الطيران.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1440/10/23هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا