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الجيش الليبي يعلن تسليم الطيار الأمريكي المعتقل إلى بلاده
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء: إن القوات سلمت الطيار الأمريكي المعتقل إلى بلاده.
وأضاف اللواء المسماري في بيان، عاجل مساء اليوم: ”الطيار الأمريكي المرتزق الذي تدرب في تركيا اعترف باستهداف أهداف حيوية”.
وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي: “سنبدأ عملية الحوار الوطني بعد القضاء على جميع العناصر الإرهابية في العاصمة”.
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