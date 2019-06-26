الجيش الليبي يعلن تسليم الطيار الأمريكي المعتقل إلى بلاده

2019-06-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء: إن القوات سلمت الطيار الأمريكي المعتقل إلى بلاده.

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وأضاف اللواء المسماري في بيان، عاجل مساء اليوم: ”الطيار الأمريكي المرتزق الذي تدرب في تركيا اعترف باستهداف أهداف حيوية”.

وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي: “سنبدأ عملية الحوار الوطني بعد القضاء على جميع العناصر الإرهابية في العاصمة”.