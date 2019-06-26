- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم صور.. حريق بمعمل كبريت في نينوى وتسمم العشرات وإعلان حالة الطوارئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. حريق بمعمل كبريت في نينوى وتسمم العشرات وإعلان حالة الطوارئ
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن محافظ نينوى شمالي العراق، منصور المرعيد، حالة الطوارئ، جراء اندلاع حريق هائل في معمل كبريت، جنوبي الموصل.
وتسببت انبعاثات الكبريت السامة المحترقة في نينوى إلى اختناق عشرات المواطنين.
ولم ترد بعدُ أنباءٌ عن أسباب الحريق الذي شب بمعمل الكبريت في مدينة الموصل، التابعة لمحافظة الموصل.
وسارعت سيارات الإطفاء على الفور لمباشرة إطفاء الحريق، ومنع امتداد ألسنة اللهب للمناطق المجاورة، كما تم نقل حالات التسمم للمستشفيات القريبة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. حريق بمعمل كبريت في نينوى وتسمم العشرات وإعلان حالة الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.