2019-06-26

صور.. حريق بمعمل كبريت في نينوى وتسمم العشرات وإعلان حالة الطوارئ

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن محافظ نينوى شمالي العراق، منصور المرعيد، حالة الطوارئ، جراء اندلاع حريق هائل في معمل كبريت، جنوبي الموصل.

وتسببت انبعاثات الكبريت السامة المحترقة في نينوى إلى اختناق عشرات المواطنين.

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ولم ترد بعدُ أنباءٌ عن أسباب الحريق الذي شب بمعمل الكبريت في مدينة الموصل، التابعة لمحافظة الموصل.

وسارعت سيارات الإطفاء على الفور لمباشرة إطفاء الحريق، ومنع امتداد ألسنة اللهب للمناطق المجاورة، كما تم نقل حالات التسمم للمستشفيات القريبة.