بالفيديو.. برلماني كوري جنوبي يرحب بالأمير محمد بن سلمان ويستعرض تجربة عمله بالمملكة

2019-06-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

بمناسبة زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية، نشر عضو برلماني كبير مقطع فيديو عبر حسابه الشخص في فيسبوك رحب خلاله بزيارة ولي لعهد.

واستذكر البرلماني الكوري الجنوبي، خلال المقطع، تجربة عمله في الثمانينيات كعامل في أحد المشاريع الإنشائية “جامعة الإمام” بمدينة الرياض.

وقال البرلماني الكوري: إنه يشعر بالحنين للمملكة؛ كونها قدمت له فرصة لدعم عائلته خلال هذه الحقبة المهمة في حياته.

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يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يزور كوريا الجنوبية حاليًّا، حيث التقى خلال زيارته بكبار رجال الدولة، حيث تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات بين الرياض وسيول في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية.

وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وكوريا الجنوبية، عام 1962، فيما وصل حجم التبادل التجاري عام 2018 إلى 30.2 مليار دولار، وتعتبر المملكة ثامن أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية التي تعد خامس أكبر شريك تجاري للمملكة.

أما مجالات التعاون بين البلدين فمنها النفط والإنشاءات، والثقافة، والأغذية، والصحة، والتجارة، والصناعة، وتنمية القوى البشرية، والطاقة المتجددة والذريّة، والبنى التحتية الذكية، والتحول الرقمي.

وبالنسبة إلى الابتعاث، يدرس أكثر من 700 مبتعث ومبتعثة سعوديين في كوريا تخصصات: الطب والهندسة، والعلوم والتقنية، والطاقة النووية.

وفي شأن التعاون الدولي، فالمملكة وكوريا الجنوبية عضوان في دول مجموعة قمة العشرين.