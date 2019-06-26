طقس الخميس.. أجواء شديدة الحرارة على 5 مناطق

2019-06-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الخميس، حيث توقعت استمرار طقس حار مائل إلى شديد الحرارة، مصحوبًا برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

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ولفتت إلى أن الطقس الحار يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.