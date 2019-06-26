2019-06-26

هذا ما نشره الملك سعود قبل 51 عامًا في أكبر الصحف اليونانية‎ دعمًا للقضية الفلسطينية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب “تاريخ الملك سعود بن عبدالعزيز” للأذهان أحد المواقف القوية للملك الراحل في مساندة القضية الفلسطينية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لبلدهم وأرضهم.

ونشر الحساب إعلانًا كان قد وجّه الملك سعود بنشره في أوسع الصحف اليونانية انتشارًا، وذلك خلال وجوده في إجازة في أثينا عام 1968م، وذلك بعد أن لاحظ الملك انجراف الصحافة اليونانية أحيانًا كثيرة خلف الدعاية الصهيونية التي تحاول التغطية على القضية الفلسطينية، وطمس حقيقة المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في دول اللجوء.

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وأوضح أن الملك وجّه بنشر إعلان في صحيفة “أكروبوليسس” اليونانية على نفقته الخاصة ردًّا على هذه الدعاية الصهيونية، وجاء في الإعلان:

“إن اللورد بلفور أصدر وعده المعروف في عام 1917م بإنشاء وطن قومي في فلسطين لإيواء المشردين اليهود من شتى أنحاء العالم.. أما اليوم وقد كشف العدوان الصهيوني عن حقيقته الاستعمارية العدوانية التوسعية فإن المطلوب هو (بلفور) جديد يَعِد وعدًا بإنشاء وطن قومي لإيواء مليون عربي فلسطيني شردهم العدوان الصهيوني عن وطنهم وديارهم”.

وذكر الحساب أن إعلان الملك سعود أحدث ضجة كبيرة في أثينا، كما أثار حفيظة الأوساط الصهيونية فيها، غير أن تأثيره كان مناسبًا جدًّا لدى الرأي العام اليوناني.