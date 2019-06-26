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2019-06-26 التدريب التقني يعلن موعد المقابلة الشخصية للوظائف التدريبية للرجال متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد المقابلات الشخصية لسد احتياج المؤسسة على الوظائف التدريبية لعام 1440هـ (رجال). وأضافت المؤسسة أنه بعد استقبال الطلبات وفرزها فقد تم تحديد مواعيد حضور الاختبار المحوسب والمقابلة الشخصية، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة بالملف أدناه. Advertisements ملف التفاصيل: اضغط هنا ملف الأسماء: اضغط هنا – نسخة من ملف التفاصيل والأسماء موجود بقناتنا الرسمية على برنامج (التليجرام):

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