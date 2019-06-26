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شاهد.. رئيس كوريا الجنوبية يقيم مأدبة غداء تكريماً للأمير محمد بن سلمان
متابعات الخليج 365 - الرياض
أقام الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، مأدبة غداء تكريمًا لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي يزور سيئول اليوم في أول زيارة رسمية له.
وكان الزعيمان شهدا توقيع مذكرات تعاون مشتركة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والحكومة الإلكترونية، والثقافة، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الصحي، والإشراف على المؤسسات المالية، والاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية إضافة إلى برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية مع المعهد الكوري للتنمية.
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