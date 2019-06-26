شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث الموضوعات المشتركة مع سفراء الكويت وألمانيا والأرجنتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمكتبه في جدة اليوم (الأربعاء)، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.

كما استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.

واستقبل سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني.

وجرى خلال الاستقبالات، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.