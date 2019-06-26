شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 2672 مستفيداً من الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطلقت وزارة التعليم الإحصاءات العامة عن الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية للعام 1440، التي انطلقت يوم 4 شوال وتستمر حتى 4 من شهر ذي الحجة القادم، حيث بلغ عدد المستفيدين فيها 2672 مستفيداً ومستفيدة من كافة المناطق والمحافظات المستهدفة ببرامج الحملة لهذا العام، بينما بلغ عدد المراكز 96 مركزاً.

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وشملت الإحصاءات في مدينة مكة 530 دارسة في 13 مركزاً، و200 دارس في 13 مركزاً، أما في مدينة تبوك فقد بلغ عدد الدارسات 366 في 10 مراكز، و233 دارساً في 10 مراكز، وفي بيشة 371 دارسة في 9 مراكز، و196 دارساً في 13 مركزاً، وفي صبيا 491 دارسة في 14 مركزاً، و465 دارساً في 14 مركزاً.

وتُعد الحملة أحد البرامج التعليمية التي تستهدف فئة من المواطنين في أماكنهم في المناطق والمحافظات لمحو أميتهم، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع، تحت إشراف وزارة التعليم، بهدف محو الأمية وتعليم المستهدفين المهارات الأساسية، ونشر الوعي الديني والثقافي والاجتماعي والصحي لدي المستهدفين، وتعزيز الحس والانتماء الوطني، حيث يقوم على تعليمهم نخبة من المعلمين والمعلمات في عدد من مناطق المملكة، وتشمل عدد من المواد الدراسية منها اللغة العربية ومواد الدين والرياضيات.

كما تُقدِّم الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية برامج وأنشطة إثرائية أسرية واجتماعية وثقافية، تخدم الدارسين والدارسات في حياتهم، بالإضافة لمساندة مهاراتهم القرائية والكتابية.