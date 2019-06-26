شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يُشدد على تضافر الجهود لخدمة المواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

رأس أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، رئيس مجلس المنطقة، اليوم (الأربعاء)، جلسة المجلس في دورته الثانية للعام المالي 1441/1440، وذلك في قاعة الاجتماعات بمكتبه في الإمارة، بحضور نائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز.

وبدأت الجلسة بكلمة لأمير المنطقة، استهلها بالحمد والثناء لله عز وجل على ما أنعم به على هذا البلاد من نعم الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، متطلعاً للعمل من خلال المجلس لتحقيق طموحات وأماني أهالي منطقة الجوف، وصولاً إلى تنمية مستدامة تشمل كل أوجه الحياة وتقديم أفضل الخدمات لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وحثَّ الأمير فيصل بن نواف اللجان على الارتقاء بآداء المجلس من خلال المبادرات وتفعيل الدور المنوط به، وتضافر الجهود فيما بين اللجان والجهات ذات العلاقة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمواطنات.

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من جهته، أوضح أمين عام مجلس المنطقة أحمد المتعب المحمد, أن المجلس استعرض محاضر لجنة تنمية المرافق والخدمات والإسكان، كما تم استعراض محاضر لجنة التنمية الثقافية الشبابية.

وبيَّن المحمد أن أمير المنطقة وجَّه مديري القطاعات بتكثيف الجهود ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة، والاستعداد المبكر لموسم حج 1440، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من خلال مدينة حجاج أبو عجرم.

كما ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

وفي ختام الجلسة، قدَّم أمير المنطقة شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم.