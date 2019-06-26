شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كوريا الجنوبية يقيم مأدبة غداء تكريماً لولي العهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (سول) أقام الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، في القصر الأزرق الرئاسي اليوم (الأربعاء)، مأدبة غداء تكريماً للأمير أقام الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، في القصر الأزرق الرئاسي اليوم (الأربعاء)، مأدبة غداء تكريماً للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وقبيل المأدبة، صافح رئيس جمهورية كوريا، الوفد الرسمي، والمرافق لولي العهد، فيما صافح ولي العهد أعضاء الحكومة الكورية، وكبار المسؤولين في الشركات. ثم عزف السلامان الملكي السعودي والوطني الكوري.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس كوريا الجنوبية يقيم مأدبة غداء تكريماً لولي العهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.